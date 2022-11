Un essere come l uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un essere come l uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIPEDE

Significato/Curiosita : Un essere come l uomo

– "essere umano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi essere umano (disambigua). homo sapiens (linnaeus, 1758; dal latino «uomo sapiente»)...

Un animale si definisce bipede (dal latino bipes, che ha due piedi) nel caso in cui utilizzi per muoversi prevalentemente i due arti inferiori. si tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

