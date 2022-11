Era vulnerabile solo in un tallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era vulnerabile solo in un tallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACHILLE

Significato/Curiosita : Era vulnerabile solo in un tallone

Film, vedi il tallone d'achille. con tallone di achille si intende indicare il punto debole nascosto di una persona, di una macchina o di un sistema. la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi achille (disambigua). achille (in greco antico: e, achilléus; in latino: achilles, -is)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

