Lo effettua il calciatore che blocca il pallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo effettua il calciatore che blocca il pallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STOP

Significato/Curiosita : Lo effettua il calciatore che blocca il pallone

Dovuti provvedimenti contro il calciatore reo del gesto; nella fattispecie se il giocatore tocca volontariamente il pallone con tutta la mano fino alla...

stop squark – in supersimmetria, subparticella associata simmetricamente al top quark stop – intervallo del valore dell'esposizione stop – traccia dell'album... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

