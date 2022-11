Il dono di chi riesce a trasmettere buon umore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dono di chi riesce a trasmettere buon umore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMICITÀ

Significato/Curiosita : Il dono di chi riesce a trasmettere buon umore

Removibili di una sostanza estremamente appiccicosa, il cui effetto collante varia da meno di un'ora a fino un giorno a seconda dell'umore di mineta, che...

Finezza delle sue ampie visioni, emerson offre un'occhiata sull'intrinseca comicità dell'intera nostra condizione: «non facciamo nulla che non sia risibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

