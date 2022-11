È dipinta sul fondale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dipinta sul fondale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : E dipinta sul fondale

Il fondale è una grande tela che occupa il fondo della scena in un luogo, come ad esempio il teatro, adibito alla rappresentazione di spettacoli. quando...

Greco s, skené. una scena è la più piccola unità narrativa che abbia una propria autonomia all'interno di una sceneggiatura. scena è un comune in provincia...