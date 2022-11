Vi dimorava l uomo preistorico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi dimorava l uomo preistorico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAVERNA

Significato/Curiosita : Vi dimorava l uomo preistorico

Il secondo tipo, nettamente contrastante, è quello dell'evangelista: un uomo anziano con la barba grigia". james hall, dizionario dei soggetti e dei simboli...

Rappresentazione grafica del mito della caverna il mito della caverna di platone è uno dei più conosciuti tra i miti o allegorie o metafore del filosofo...

