Si dice di festa per niente divertente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di festa per niente divertente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MORTORIO

Significato/Curiosita : Si dice di festa per niente divertente

Halloween sia una festa pagana e celtica, a suo dire frutto di un apparentamento con samhain popolare soltanto dal xx secolo in poi: «questa sì che è una nota...

L'isola di mortorio è un'isola sita a nord-est della sardegna facente parte dell'arcipelago di la maddalena. di formazione granitica e dalle coste assai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

