Costringe il ciclista ad alzarsi in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe il ciclista ad alzarsi in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALITA

Significato/Curiosita : Costringe il ciclista ad alzarsi in piedi

Altre definizioni con costringe; ciclista; alzarsi; piedi; costringe i tifosi a lasciare la loro città; Il lavoro lo costringe a mutare spesso ruolo; costringe a letto; costringe a sborsare di più; costringe re, obbligare; ciclista che... scatta; Una fodera per il ciclista ; Greg, ex ciclista ; Francesco, ex ciclista ; Il Romboni motociclista scomparso nel 2013; Innalzarsi a difesa di qualcuno; Così ama alzarsi il mattiniero; La punta chi deve alzarsi ; alzarsi o togliersi; alzarsi come il Sole; Hanno i piedi ... per terra; Maltrattare... con i piedi ; Vuoto non sta in piedi ; piedi della metrica latina; Porzione di divano su cui si allungano i piedi ; Cerca nelle Definizioni