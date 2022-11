Così sono i tipi che non si capiscono bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono i tipi che non si capiscono bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRANI

Significato/Curiosita : Cosi sono i tipi che non si capiscono bene

Altre definizioni con così; sono; tipi; capiscono; bene; così è il cielo senza nubi; così aderisce chi lo fa senza riserve; così si chiamano i nativi di Chieti; così è un grosso recipiente; così è l evento che ha dell incredibile; Lo sono le pesche ricche di succo; Lo sono le cose che ti appartengono; sono odiati dal popolo; Sei e nove lo sono di tre; sono aggraziate quelle delle ballerine; La tipi ca tenda dei Sioux; tipi co piatto del Nordafrica; tipi ci di una regione delle Alpi orientali; La tipi ca danza andalusa; Lo strepito squillante tipi co delle trombe; Un saluto che oggi molti stranieri capiscono ; Un saluto che molti stranieri capiscono ; capiscono poco... e ridono di tutto; Un linguaggio che solo gli addetti al lavoro capiscono ; È intellettuale se si capiscono le ragioni altrui; Il bene lo è del male; Deve cadere bene ; Il centro bene ssere dell albergo; Soffrono perché una ghiandola non funziona bene ; Sono attenti a mangiar bene e fare sport; Cerca nelle Definizioni