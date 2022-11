Città greca, patria di Talete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città greca, patria di Talete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MILETO

Significato/Curiosita : Citta greca, patria di talete

Atene, avvenuta nel 529 d.c. con l'editto di giustiniano. attraverso i secoli i grandi pensatori greci da talete a pitagora, dai presocratici a socrate,...

Vicinissima samo). la fondazione di mileto oscilla tra il 1077-75 a.c. (marmor parium) e il 1044 a.c. (eratostene). nell'iliade mileto è ancora una città caria e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con città; greca; patria; talete; La città con la Sirenetta; La città spagnola di una famosa corsa di tori; città dell Erzegovina nota per il ponte; Antica città dell Apolide; La città egiziana presso cui c è una grande diga; L a greca ; La più vasta isola greca ; La direzione da cui proviene il greca le; Piazza della polis greca ; Vecchia moneta greca ; Un abitante della patria di Alessandro Magno; La patria della giovane attivista Greta Thunberg; Non vive in patria ; Il patria rca sull Arca; Difendono la patria in guerra; La città di talete ; Vi fiorì la scuola di talete ; Antica città greca, patria del filosofo talete ; Diede i natali a talete ; Vi nacque talete ; Cerca nelle Definizioni