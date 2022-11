La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DANZICA

Significato/Curiosita : La citta della polonia in cui nacque il sindacato solidarnosc

Elettricista, si impegnò fin da giovane nel sindacato e combatté per la difesa dei diritti dell'uomo. fondò solidarnosc, la prima organizzazione sindacale indipendente...

Città è situata sul bordo orientale della baia di danzica, nella parte meridionale del mar baltico. danzica sorge sulle rive del fiume motlawa un ramo del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

