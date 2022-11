I chicchi tra i pampini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I chicchi tra i pampini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : I chicchi tra i pampini

“picarin”, e che deriva probabilmente dal latino pampinu(m) (in italiano “pampino”), che è il germoglio ritorto della vite. questa associazione ricorda "cosa...

In pedicelli, che portano i fiori ed in seguito i frutti, gli acini. in generale gli acini sono pigmentati solo nell'ipoderma (lo strato di cellule dell'epicarpo...