Un cereale... in fiocchi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : AVENA

I fiocchi d'avena sono un alimento di origine vegetale a base di cereali. l'avena, così come gli altri cereali, ha un involucro duro e non commestibile...

L'avena comune (nome scientifico avena sativa l., 1753) è una specie di pianta spermatofita monocotiledone appartenente alla famiglia poaceae (sottofamiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con cereale; fiocchi; Un cereale grezzo; Tono di rosso ma anche cereale ; Il cereale per il popcorn; cereale per la birra; cereale con i chicchi gialli; Copiosa caduta di fiocchi bianchi dal cielo; Sono i fiocchi rosa; Un laboratorio di rande e di fiocchi ; I fiocchi attaccati ai cordoni delle tende; Bianchi come certi fiocchi ; Cerca nelle Definizioni