La capitale con il quartiere di Mala Strana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale con il quartiere di Mala Strana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRAGA

Significato/Curiosita : La capitale con il quartiere di mala strana

La città vecchia al quartiere di malá strana: è tra i più famosi monumenti della capitale della repubblica ceca. misura 515 m di lunghezza, ha una larghezza...

Cittadino. praga 1 · praga 2 · praga 3 · praga 4 · praga 5 · praga 6 · praga 7 · praga 8 · praga 9 · praga 10 · praga 11 · praga 12 · praga 13 · praga 14 ·... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

