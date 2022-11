__ campo, colpo vincente nel baseball - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ campo, colpo vincente nel baseball. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FUORI

il baseball (['besbl]; tradotto come pallabase o palla base

fuori!, acronimo di fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, movimento lgbt italiano fuori – singolo di irene grandi del 1994 fuori – album

Altre definizioni con campo; colpo; vincente; baseball; Il fantoccio nel campo coltivato; campo coltivato a grossi frutti estivi; Ha conosciuto il campo di concentramento; Spinge le palline su un ampio campo per fare buca; Filo avvolto che genera un campo magnetico; Il colpo che a bowling fa cadere tutti i birilli; Un colpo durante il duello rusticano; Il gruppo di showmen interpreti in colpo grosso; Deformato a causa di un colpo ; Fanno sempre colpo ; Poco avvincente ; Carta vincente a bridge; Poderoso servizio vincente del tennista; Avvincente come un film; Una battuta vincente ; Impugna la mazza nel baseball ; La città dei Padres del baseball MLB; La finale di baseball ; Leggendario battitore del baseball americano; La Patty giocatrice di baseball dei Peanuts; Cerca nelle Definizioni