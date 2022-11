C è l Azzurra e la Smeralda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è l Azzurra e la Smeralda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COSTA

Significato/Curiosita : C e l azzurra e la smeralda

Silicio e ossigeno insieme a cromo e/o vanadio. gli smeraldi sono graduati usando quattro parametri basilari: colore, trasparenza, taglio, e peso (le "4 c":...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi costa (disambigua). disambiguazione – "litorale" rimanda qui. se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

