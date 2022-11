Avvenimenti storici che lasciano il segno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvenimenti storici che lasciano il segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PIETRE MILIARI

Significato/Curiosita : Avvenimenti storici che lasciano il segno

Fonti). nel 110-109 a.c. il censore marco emilio scauro ricostruì il ponte in muratura. fu luogo di importanti avvenimenti storici: vi ebbe luogo l'arresto...

Nelle province romane le pietre miliari segnalavano la lontananza dalla capitale o dalle principali città. le pietre miliari possono senz'altro essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

