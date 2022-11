Automobilisti da ritiro patente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Automobilisti da ritiro patente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIRATI

Significato/Curiosita : Automobilisti da ritiro patente

La patente a punti è il meccanismo introdotto in italia a partire da martedì 1º luglio 2003 attraverso il quale ogni automobilista ha assegnati 20 punti...

Disambiguazione – "pirata" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pirata (disambigua). disambiguazione – "pirati" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con automobilisti; ritiro; patente; La Casa automobilisti ca di Corsa e Astra; Gara automobilisti ca di regolarità; La esegue in curva il pilota automobilisti co; Vi sostano gli automobilisti ; Albergo da automobilisti ; Un ritiro in banca; Il ritiro del misantropo; Abbandono, ritiro , rinuncia; Sono sempre in ritiro ; Automobilisti da ritiro della patente; Piccola auto che si guida con patente A2 ing; Chi ha la patente lo è alla guida; La si studia per ottenere la patente ; Automobilisti ai quali andrebbe ritirata la patente ; Si studia per avere la patente ; Cerca nelle Definizioni