Auto sportiva a due posti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Auto sportiva a due posti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPIDER

Significato/Curiosita : Auto sportiva a due posti

Linea sportiva, slanciata e filante, questa autovettura è spesso concepita per due persone, ma sono sempre più frequenti i modelli con posti a sedere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spider (disambigua). l'anglicismo spider, a volte modificato in spyder, indica un'automobile con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

