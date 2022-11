Associazione cittadina che sostiene il turismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associazione cittadina che sostiene il turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRO LOCO

Significato/Curiosita : Associazione cittadina che sostiene il turismo

associazione, e sono loro a deciderne tutti gli aspetti. l'istruzione nelle scuole pubbliche è gratuita, nelle private e nelle scuole di associazione...

Le pro loco (dal latino, letteralmente «a favore del luogo») sono associazioni locali, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio. norme di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con associazione; cittadina; sostiene; turismo; L associazione che raduna tutti gli Alpini; associazione Trasporto Aereo; Circolo, associazione ; associazione Temporanea d Imprese; associazione ricreativa con molti circoli; cittadina sull Arno; Una cittadina vicina a Gaeta; cittadina del Trapanese; La cittadina lombarda nota per gli amaretti; cittadina a sud di Alessandria; sostiene i cavi dell alta tensione; Chi sostiene economicamente l attività di artisti; Il pubblico che... sostiene l accusa; sostiene _, romanzo di successo di Tabucchi; sostiene le scatole di un carico in un trasporto; È mèta di turismo balneare della Spagna; Un pittore del Futurismo ; turismo Veloce; S occupa di turismo ; C è chi la dedica all agriturismo ; Cerca nelle Definizioni