L aria della canicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aria della canicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AFA

Significato/Curiosita : L aria della canicola

Dall'alto tasso d'umidità dell'aria; in effetti, numerosi record di temperatura furono battuti in diverse città europee. questa canicola seguì a una primavera...

Campionato di calcio argentino, organizzato dalla asociación de fútbol argentino (afa) dal 1893, a parte la parentesi delle edizioni 2017-2018 e 2019-2020, organizzate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con aria; della; canicola; Esporsi temeraria mente; Bagna la Bulgaria e la Romania; Il personaggio shakespearia no che è detronizzato dalle figlie; Libera la canna fumaria ; Una successione testamentaria che sarebbe stato meglio non accettare; La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc; Parte superiore della poppa del vascello; Ospita le affollate Settimane della moda; Fa parte della flotta; Il mitologico Edipo risolse quello della Sfinge; Si cerca nella canicola ; Sofferente per la canicola ; Lo si desidera nella canicola ; canicola ; Lo è il sole canicola re; Cerca nelle Definizioni