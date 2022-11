Antica macchina per sfondare le mura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica macchina per sfondare le mura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARIETE

Significato/Curiosita : Antica macchina per sfondare le mura

L'ariete è un'arma da assedio. veniva usato per sfondare le porte di accesso delle fortezze e dei castelli, o le mura quando non erano particolarmente spesse...

