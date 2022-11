Animale delle zone artiche dalla pregiata pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale delle zone artiche dalla pregiata pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RENNA

Significato/Curiosita : Animale delle zone artiche dalla pregiata pelle

Costituisce una minaccia per la specie, perché solo le popolazioni nelle zone artiche (che sono numerose) sono di valore commerciale. storicamente vari popoli...

Disambiguazione – "renna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi renna (disambigua). la renna (rangifer tarandus (linnaeus, 1758)), nota... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con animale; delle; zone; artiche; dalla; pregiata; pelle; animale ... come l uomo; L animale che ci ricorda gli addominali scolpiti; Il cadavere dell animale ; animale dal muso aguzzo; animale come il macaco; Gli ufficiali delle legioni; Il genere delle trasmissioni come Zelig; Sono aggraziate quelle delle ballerine; Il libro con gli stemmi delle varie casate; Le paste delle crostate; Uno stanzone della caserma; Mascalzone ; Baglioni in una canzone lo supplica di non andare via; Simon della canzone ; La Marleen di una famosa canzone tedesca; Popolazione indigena delle coste artiche dell America; Isole artiche da cui partì il comandante Nobile; Un bioma tipico delle regioni artiche ; Ruminante delle zone artiche ; Un grosso bue a pelo lungo delle aree artiche ; Si ottiene dalla coagulazione del latte; La storica fuga di Maometto dalla Mecca; Grossi ragni dalla croce sul dorso; Inizia dalla nascita; Separava la Cina dalla Mongolia: Grande __ Cinese; Dà nome ad una pregiata razza di conigli; Una pregiata terracotta; Qualità pregiata di caffè; pregiata pelle per borse; Una pietra pregiata ; Cappelle te funerarie; Ruga della pelle ; Cappelle sotterranee; Anfibi con la pelle verrucosa; Sacca di pelle per liquidi; Cerca nelle Definizioni