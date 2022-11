Un ampio vestibolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ampio vestibolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATRIO

Significato/Curiosita : Un ampio vestibolo

Trova sul lato est; sul lato sud si apre invece porta giustizia, con un ampio vestibolo d'accesso, difesa ai lati da due torri, una circolare, una quadrata;...

atrio – spazio aperto all'interno di edifici civili e religiosi atrio – cavità del cuore altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

