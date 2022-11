Additivi per alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Additivi per alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONSERVANTI

Significato/Curiosita : Additivi per alimentari

Gli additivi alimentari sono sostanze deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni tecnologiche, ad esempio per colorare...

conservante – sinonimo colloquiale di additivo alimentare conservanti – sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con additivi; alimentari; L agricoltura praticata senza additivi chimici; additivi alimentari presenti nel vino; additivi alimentari; La esaltano certi additivi alimentari; L'agricoltura che non impiega additivi chimici; Prodotti alimentari ; Scarsità di generi alimentari ; Sigla da prodotti alimentari tipici; Sui banchi degli alimentari sti; La gestione statale delle derrate alimentari ; Cerca nelle Definizioni