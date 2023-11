La definizione e la soluzione di: Uccello corridore dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EMU

Altra risposta : EMÙ

Significato/Curiosita : Uccello corridore dell australia

Novaehollandiae (latham, 1790)) è un grande uccello appartenente alla famiglia casuariidae, e rappresenta il secondo uccello vivente più alto al mondo dopo il suo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

