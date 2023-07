L esilio di Carlo Alberto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L esilio di Carlo Alberto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPORTO

Significato/Curiosita : L esilio di carlo alberto

"carlo alberto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi carlo alberto (disambigua). carlo alberto di savoia-carignano (carlo alberto emanuele... Porto (in italiano anche oporto) è una città del portogallo, capoluogo del distretto omonimo e terza città più popolosa del paese (214.349 ab. nel 2016)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

