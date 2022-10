Vocabolo come carta o fila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocabolo come carta o fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BISILLABO

Significato/Curiosita : Vocabolo come carta o fila

come vetro, pietra, metallo, legno, plastica. matita dermatografica o dermografica: dotata di mina cerosa larga 4-4,5 mm e di solito avvolta in carta...

Secondo la metrica italiana, il bisillabo è il verso formato, nella sua forma piana, da due sillabe e nel quale l'ultimo accento è ovviamente sulla prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con vocabolo; come; carta; fila; vocabolo che indica una grande abbondanza; Un vocabolo che indica stento e fatica; La radice d un vocabolo ; L origine del vocabolo ; Disgustosi come il fiele; Freddo come il ghiaccio; come un industria a cui serve la cellulosa; Animale... come l uomo; La carta diventata... carta ; Fibra naturale della carta ; Estromesse, scarta te; Avanzi che si scarta no; Una fila di scalatori; Si infila no nei guanti; Si sfila ccia nelle giacche; Procedono in fila indiana; Cerca nelle Definizioni