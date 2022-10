Si usano per l oca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per l oca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DADI

Significato/Curiosita : Si usano per l oca

Usato per applicare inchiostro a una superficie, di solito carta, per scrivere o disegnare. in epoche passate, si usavano i calami, le penne d'oca da intingere...

dadi – città della cina dadi – suddivisione dell'india dadi – villaggio dell'indonesia dadi – villaggio dell'iran eugène dadi – ex calciatore ivoriano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

