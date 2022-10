Lo è una lama molto tagliente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una lama molto tagliente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFILATA

La lama è la parte tagliente di un utensile o di un'arma, in grado di tagliare, penetrare, affettare, scrostare o incidere. solitamente essa è accompagnata...

Che la fece è stato ben ricompensato; impiegò due anni prima che fosse affilata. (bataille loquifer, lx, 3115-7) attualmente esistono due spade che potrebbero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

