Tutte le specie di imbarcazioni - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NATANTI

Significato/Curiosita : Tutte le specie di imbarcazioni

Delle imbarcazioni, per lo più realizzato senza uso di ancore, ma tramite cime (cime di ancoraggio) o catene a un corpo morto sul fondale. le spere e le ancore...

Indipendentemente dalla loro propulsione. i natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano. i natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Indipendentemente dalla loro propulsione. i natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano. i natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con tutte; specie; imbarcazioni; Così _ tutte Mozart; Rendere conforme un auto... come tutte le altre; In tutte e in alcune; Lo sono tutte le cose che hai acquistato; specie di pini; specie di gabbia sull albero per il marinaio di vedetta; Una specie di abete; specie di orticacee da cui si ricava una fibra tessile; Rimesse per imbarcazioni ; Gara tra imbarcazioni ; Agili imbarcazioni della marina militare; Le imbarcazioni con due chiglie;