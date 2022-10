Tutela gli interessi dei lavoratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutela gli interessi dei lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINDACATO

Significato/Curiosita : Tutela gli interessi dei lavoratori

Repubblica italiana (meglio conosciuta come statuto dei lavoratori). l'articolo tutela i lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, ingiusto...

riguardo ai rapporti tra sindacato e politica si sono sviluppate due teorie: una che prevede la separazione tra sindacato e partito. il primo si occupa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con tutela; interessi; lavoratori; Sindacato che tutela il personale della Polizia di Stato; Il Fondo che tutela l arte e l ambiente italiani; L insieme di norme che tutela no i mercati economici; L intimità che si cerca di tutela re ing; Strozzino che fa prestiti con interessi scorretti; Esercita pressioni politiche per interessi privati; I prospetti per calcolare gli interessi dei conti correnti; È composta da una quota capitale e da una quota interessi ; Il giorno più atteso dai lavoratori ; Organizzazioni che difendono i lavoratori ; Stop dei lavoratori con i sindacati; lavoratori come i muratori;