Lo tira il bomber - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo tira il bomber. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGORE

Significato/Curiosita : Lo tira il bomber

Fisso, che prende il posto di francesco mandelli (tornato a san siro come commentatore per il milan) e antonio picci, detto "bomber". limitate sono le...

Eliminazione diretta, vedi tiri di rigore. voce principale: regole del gioco del calcio. il calcio di rigore, o più semplicemente rigore, è la ripresa di gioco utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con tira; bomber; Il francese che scoprì il vaccino antira bbico; L uccelletto che viene attira to dallo... specchietto; Ritira re un pegno; La tira no le renne; Le segna il bomber ; Christian: negli spot Gillette esclama like a bomber ; Cerca nelle Definizioni