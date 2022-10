Tale da recare fastidio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale da recare fastidio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOIOSO

Significato/Curiosita : Tale da recare fastidio

“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute...

Un ragazzo noioso". il proverbio intende significare che se non ci si separa mai dal lavoro si tende a diventare persone annoiate e noiose. la massima... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Lo Stato africano con capitale Niamey; Il colore delle vesti di Babbo Natale ; La capitale con la Città proibita; Quello vegetale si ricava dai semi d una palma; recare danno materiale; recare danno; La caratteristica di arrecare danno alla salute; recare , condurre; fastidio so contrattempo; fastidio so, monotono; Tedioso o fastidio so; Se finisce in una scarpa, ci dà molto fastidio ;