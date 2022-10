Soldato con la caserma presso un hangar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldato con la caserma presso un hangar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVIERE

Significato/Curiosita : Soldato con la caserma presso un hangar

con bombe da 250 kg gli hangar, le installazioni, il posto di comando della base e le caserme, oltre a bersagliare gli aerei statunitensi a terra con...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aviere (disambigua). l'aviere è un grado militare delle forze armate; precisamente nell'aeronautica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

