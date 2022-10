La scienza di Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza di Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTETICA

Significato/Curiosita : La scienza di croce

scienze ma nemmeno le ostacola, definendo la filosofia di croce «interessante sotto altri profili, ma poco interessante, quando si parla di scienza»...

Contiene citazioni di o su estetica wikizionario contiene il lemma di dizionario «estetica» wikiversità contiene risorse su estetica wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con scienza; croce; Nella fantascienza c è quella del tempo; scienza immaginaria del nonsenso astruso e bizzarro; Relativo alla scienza che studia Dio; La scienza di Zirkel; Grossi ragni dalla croce sul dorso; Il da Piacenza che fu cardinale presbitero di Santa croce in Gerusalemme nel XII secolo; Relativo alla congregazione fondata da san Paolo della croce ; Marcare una croce tta in cabina elettorale; Cerca nelle Definizioni