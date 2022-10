Recipienti per benzina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti per benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FUSTI

Significato/Curiosita : Recipienti per benzina

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi benzina (disambigua). la benzina è un prodotto che viene ottenuto dalla distillazione del petrolio...

In quanto ricco d'acqua; tuberi fusti rotondi/conici che crescono sotto terra aventi funzione di riserva; rizomi fusti sotterranei ingrossati, più simili... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con recipienti; benzina; Fabbricano recipienti da tenere in cantina; recipienti del fioraio; recipienti flosci; recipienti col foraggio per il bestiame; Da molti benzina i inglesi; Una benzina ai distributori tedeschi; Un tagliando per la benzina ; Marchio di benzina tedesca; Cerca nelle Definizioni