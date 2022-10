I parti della mente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I parti della mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : I parti della mente

La teoria della mente (spesso abbreviata in "tom", dall'inglese theory of mind) è la capacità di attribuire stati mentali - credenze, intenzioni, desideri...

Trascendente, immateriale, universale e reale. platone colloca tutte le "idee" in un mondo distinto, il mondo "iperuranio" (dal greco p "oltre" e a...