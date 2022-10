L opera... latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L opera... latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPUS

Significato/Curiosita : L opera... latina

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi latina (disambigua). latina (ascolta[·info]) è un comune italiano di 127 009 abitanti, capoluogo...

Prelatura della santa croce e opus dei (in latino: praelatura sanctae crucis et operis dei), più conosciuta nella forma abbreviata opus dei (letteralmente, "opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con opera; latina; Esaltare l opera to altrui; Una grande opera in versi; Un opera zione per soli uomini; opera zione da giardiniere o da chirurgo; Piede della metrica latina ; La frase latina in cui è racchiusa la filosofia di Cartesio; Piedi della metrica latina ; In America latina chiamano così chi è statunitense; Cerca nelle Definizioni