Il nervo che permette di articolare la lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nervo che permette di articolare la lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPOGLOSSO

Significato/Curiosita : Il nervo che permette di articolare la lingua

Il nervo ipoglosso fornisce anche movimenti tra cui la pulizia della bocca della saliva e altre attività involontarie. il nucleo ipoglosso interagisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

