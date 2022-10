Munire di corazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Munire di corazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BLINDARE

Significato/Curiosita : Munire di corazza

Destinati a colpire il nemico allo scopo di danneggiarlo o neutralizzarlo. il termine deriva dal latino munire, nel medesimo senso dell'italiano, poiché...

26 ottobre 2020. url consultato l'8 gennaio 2021. ^ la fondazione per blindare stellantis spinge fiat-chrysler in borsa, in mf milano finanza, 7 gennaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con munire; corazza; munire di una struttura fatta a maglie; munire ... di pistole; munire nuovamente di beni di consumo; corazza to come può esserlo un furgone; corazza ti... come i coccodrilli; Come la tartaruga ha una corazza e quattro zampe; Un animale famoso per la curiosa corazza ; Cerca nelle Definizioni