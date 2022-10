Il giorno che si aggiunge all anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno che si aggiunge all anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISESTO

Altre definizioni con giorno; aggiunge; anno; Può finire con un giorno di pioggia; Il primo giorno del fine settimana; Il giorno più atteso dai lavoratori; Fa stare a scuola... tutto il giorno ; Raggiunge la Salaria; Si può aggiunge re alla fine di una lettera; aggiunge re zucchero a una bevanda; Raggiunge gli spogliatoi prima del termine della partita; Hanno i piedi... per terra; Fanno ridere i lettori; Quella del danno è valutata da un perito; Hanno zanne sporgenti;