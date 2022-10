Flessibile, pieghevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Flessibile, pieghevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Flessibile, pieghevole

Tecnologia oled. a gennaio 2019, samsung presenta un cellulare pieghevole con schermo flessibile di tecnologia p-oled a fine 2020 parte la prima fabbrica per...

Comune, ma ciò non è necessario, l'oro è sia duttile sia malleabile, il piombo è malleabile ma poco duttile. la duttilità si può definire come "la misura...