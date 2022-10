Fanno ridere i lettori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno ridere i lettori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UMORISTI

Significato/Curiosita : Fanno ridere i lettori

Malefemmine. e i personaggi dei cinquanta racconti si raccolgono con lo scopo di far ridere il lettore. basile era un moralista, che vedeva dappertutto i segni...

Definire l'accademia degli umoristi un'istituzione altamente compromessa con il potere politico. infatti ritroviamo tra gli umoristi gli esponenti delle più... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con fanno; ridere; lettori; fanno saltare le serrature; fanno ridere sotto il tendone; Se ne fanno buste di plastica; Si fanno anche di lana; Fanno ridere sotto il tendone; Racconto per far ridere ; La si racconta per far ridere ; Attori che fanno ridere ; Appassionano i nostri lettori ; Contiene i voti degli elettori ; Colloquio destinato ai lettori del giornale; Scelti dagli elettori ; Cerca nelle Definizioni