Distinguere in un gruppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distinguere in un gruppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INDIVIDUARE

Significato/Curiosita : Distinguere in un gruppo

Effettivamente un gruppo. il gruppo fondamentale è uno dei concetti più importanti in topologia, ed è uno dei primi strumenti usati per distinguere spazi topologici...

Trasgressione, ovvero una parallissi. per individuare questo tipo di trasgressione è fondamentale individuare la dominante prospettica scelta dall'autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con distinguere; gruppo; L incapacità di distinguere i colori; Il fisico che studiò l incapacità di distinguere i colori; distinguere , scegliere; Separare, distinguere ; Il gruppo indiano con la Jaguar; Scolpì il gruppo del Laocoonte; Un gruppo di persone poco raccomandabili; Un gruppo di api in volo;