Disgustosi come il fiele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disgustosi come il fiele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMARI

Significato/Curiosita : Disgustosi come il fiele

Significativo, leggermente acidulo. sapore: amarissimo, astringente, disgustoso. come il "fiele". fusiformi, rosate in massa. piuttosto comune, sia in boschi...

Canale di suez, egitto abdel amari (1984) – ex calciatore sudanese akira amari (1949) – politico giapponese carolina amari (1866-1942) – educatrice e filantropa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con disgustosi; come; fiele; disgustosi , sgradevoli; Impasti disgustosi ; disgustosi , mostruosi; Vocabolo come carta o fila; Freddo come il ghiaccio; come un industria a cui serve la cellulosa; Animale... come l uomo; Emmanuelle di Luna di fiele ; Sgraditi... come il fiele ; Sgradita come il fiele ; Cerca nelle Definizioni