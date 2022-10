Comunica con Senna e Reno attraverso il canale della Marna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comunica con Senna e Reno attraverso il canale della Marna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOSELLA

Significato/Curiosita : Comunica con senna e reno attraverso il canale della marna

Saona e loira (autun) sarre (treviri) sarthe (le mans) schelda (gand) segre (puigcerda) dal 1812 senna (parigi) senna inferiore (rouen) senna e marna (meaux)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mosella (disambigua). la mosella (francese: moselle; tedesco: mosel; lussemburghese: musel) è un fiume... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con comunica; senna; reno; attraverso; canale; della; marna; Piccolo vano in comunica zione col tinello; Mezzo di comunica zione; Si usa per comunica re con l ingresso; comunica to pubblicitario; Manca al dissenna to; Dissenna ta, irresponsabile; L indimenticato senna ; Attentò a Porsenna : __ Scevola; Il treno sotterraneo di Milano; Isoletta del Tirreno che Dumas rese celebre; Un carico... da treno ; La zona ai lati del terreno di gioco; Faceva profezie attraverso le viscere dell animale sacrificato; Raffigurare attraverso tratti e colori; Entrare attraverso qualcosa; Comunica con la Manica attraverso il passo di Calais; Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione; Città egiziana con un celebre canale ; Azienda italiana di Italia 1, canale 5 e Rete 4; Un pittore come canale tto; Un abitante della patria di Alessandro Magno; Privo della naturale freschezza; La Mancini della Tv; L attuale allenatore della Olimpia Milano di basket; Cerca nelle Definizioni