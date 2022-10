Ciclista che... scatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciclista che... scatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPRINTER

Significato/Curiosita : Ciclista che... scatta

La bicicletta a scatto fisso è una bicicletta che ha la particolarità di avere un solo rapporto possibile e nessun meccanismo di ruota libera, per cui...

Il mercedes-benz sprinter è un veicolo commerciale leggero prodotto a partire dal 1995 dalla mercedes-benz, in sostituzione dello storico ma ormai datato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

