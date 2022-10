Centro del Belgio sulla Mosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro del Belgio sulla Mosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIEGI

Voce principale: belgio. il belgio si trova nell'europa occidentale: si affaccia a nord-ovest per un breve tratto sul mare del nord e confina a sud-ovest...

liegi (in francese: liège, in vallone: lidje, in olandese: luik, in tedesco: lüttich) è una città francofona del belgio, capoluogo dell'omonima provincia...

