L attuale allenatore della Olimpia Milano di basket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attuale allenatore della Olimpia Milano di basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ETTORE MESSINA

Significato/Curiosita : L attuale allenatore della olimpia milano di basket

L'orlandina basket s.r.l. è una società italiana di pallacanestro di capo d'orlando, comune italiano della città metropolitana di messina. fondata nel...

ettore messina (catania, 30 settembre 1959) è un allenatore di pallacanestro italiano, tecnico dell'olimpia milano. è tra gli allenatori europei più titolati... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

